Garstka mieszkańców na konsultacjach w sprawie strefy Tempo 30. Miasto publikuje raport

Warszawa planuje uporządkowanie prędkości na drogach lokalnych i osiedlowych. Jak podaje ratusz strefy ruchu uspokojonego są wprowadzane w Warszawie od dekad, a drogi znajdujące się w nich stanowią około 10 procent sieci drogowej miasta. Ponadto na wielu ulicach istnieją lokalne ograniczenia prędkości, które już dzisiaj tworzą nieformalną strefę Tempo 30, jest nim m. in. osiedle Zacisze na Targówku. "Jeśli wliczymy te miejsca, ulice o ruchu uspokojonym to ponad 27 proc. długości sieci dróg w Warszawie" - podkreśla ratusz w komunikacie.

Czym jest strefa Tempo 30?

- Uspokojenie ruchu wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów i pieszych. Zmniejszenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę wyraźnie zmniejsza liczbę wypadków - w tym także tych śmiertelnych. Wynika to również ze skutecznego ograniczania przekraczania dopuszczalnej prędkości poprzez egzekwowanie przepisów. W strefach Tempo 30 zwiększa się również płynność ruchu drogowego, co jest zachętą do korzystania z innych from transportu, takich jak komunikacja miejska czy rower - przekonuje cytowany w komunikacie Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.