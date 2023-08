Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie pożaru zabytkowej kamienicy

Mazowiecki konserwator zabytków złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz skierował wniosek do nadzoru budowlanego w sprawie kamienicy przy ulicy Kawęczyńskiej 17. Chodzi o pożar, który w niedzielę uszkodził budynek.

W niedzielę palił się dach kamienicy u zbiegu ulic Kawęczyńskiej i Folwarcznej. Do sytuacji odniósł się mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków profesor Jakub Lewicki. - W niedzielę doszło do pożaru kamienicy przy ulicy Kawęczyńskiej 17. Obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz na terenie historycznego układu urbanistycznego ulicy Kawęczyńskiej, wpisanego do rejestru zabytków w 2021 roku - poinformował profesor Lewicki.