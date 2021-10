Poziom Konkursu Chopinowskiego "bardzo wysoki". 45 pianistek i pianistów zagra w drugim etapie

Polacy zakwalfikowani do kolejnego etapu to Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Jakub Kuszlik, Mateusz Krzyżowski, Szymon Nehring, Kamil Pacholec, Marcin Wieczorek, Andrzej Wierciński oraz Viet Trung Nguyen reprezentujący Wietnam i Polskę. Pełną listę uczestników publikujemy na dole tekstu.

Wysoki poziom, więcej zakwalifikowanych

Odnosząc się do zapisu regulaminu, według którego, "do drugiego etapu zostanie dopuszczonych w zasadzie 40 uczestników", dyrektor Szklener tłumaczył, że "jest to świadomie sformułowanie nieostre". - Dlatego, że jurorzy w momencie podejmowania decyzji nie znają nazwisk pianistów, a tylko anonimową listę rankingową - powiedział. Jak wyjaśnił, "jurorzy mają zarówno do dyspozycji liczbę głosów wszystkich jurorów na TAK za daną osobą, jak i średnią wyliczoną za pomocą specjalnego algorytmu z punktacji".