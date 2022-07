Koniec z taksówkowymi naciągaczami? Szukają dzierżawcy postoju przy Dworcu Centralnym

"Jasne i jednolite warunki przewozu"

Do dyspozycji dzierżawcy będzie sześć miejsc postojowych. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 10 tysięcy złotych miesięcznie, a okres, na który drogowcy chcą podpisać umowę wynosi trzy lata. "Jednym z warunków zawartych w postępowaniu jest również konieczność posiadania przez kierowców licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką" - podkreśla ZDM. Na oferty w przetargu czeka do 23 sierpnia.

Dwa oficjalne postoje przy ulicy Emilii Plater

ZDM: walka z oszustwami to zadanie policji

Rzecznik ZDM Jakub Dybalski zapewnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że przetarg to nie nagła odpowiedź na doniesienia o naciągaczach. Dlaczego więc z poszukiwaniem nowego dzierżawcy drogowcy czekali ponad pół roku? - Trwało to tyle, bo po prostu tyle czasu zajęło nam przygotowanie postępowania - tłumaczy Dybalski. - O reakcji na doniesienia bardziej można było mówić przed dekadą, gdy w ogóle powstał pomysł, żeby ten postój objąć dzierżawą, co pomogło uporządkować miejsce. Natomiast walka z "mafiami" i oszustwami to raczej zadanie policji - dodaje.