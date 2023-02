Koniec szarpania się z zatrzaskiem. Za dwa tygodnie ruszy nowe Veturilo

Jak poinformował w mediach społecznościowych stołeczny ratusz, przygotowania do rozpoczęcia sezonu rowerowego idą pełną parą. W stolicy zainstalowano trzy tysiące stojaków rowerowych w 300 lokalizacjach. "Nowe parkingi znacznie usprawnią proces wypożyczania i zwracania pojazdów. Konstrukcja pozwoli na parkowanie także innych rowerów niż Veturilo oraz e-hulajnóg" - przekazują urzędnicy. Przypominają też, że nowych rowerów miejskich nie trzeba już będzie przypinać bezpośrednio do wbetonowanej w ziemię rury, ponieważ zamek blokujący został wbudowany w tylne koło.

Wandaloodporne rowery z GPS-em

W czerwcu ubiegłego roku stołeczny ratusz podpisał umowę na obsługę systemu roweru miejskiego Veturilo . Operatorem do 2028 roku będzie, jak dotychczas, firma Nextbike GZM, która jako jedyna zgłosiła się do przetargu.

Nowe rowery będą standardowymi rowerami miejskimi wyposażonymi w bagażnik i duże koła. Będą jednak bardziej wytrzymałe, aby znieść częste użytkowanie, a także "wandaloodporne", czyli z jak najmniejszą liczbą ruchomych i łatwych do odkręcania części. Każdy rower będzie posiadał unieruchamiającą go blokadę na koło oraz odbiornik GPS. 10 procent rowerowej floty mają stanowić coraz popularniejsze elektryki.

Zamiast terminali proste totemy

Nowa będzie też konstrukcja stacji. Każdy z punktów wypożyczeń będzie składać się ze zwykłych stojaków w kształcie tzw. "odwróconego U", które pozwalają na stabilne oparcie ramy roweru. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców stojaki będą standardowe, bez elektrozamka. Stacja będzie wyposażona w GPS, co pozwoli wyznaczyć "obszar stacji", w którym należy zwrócić rower. Za dodatkową opłatą osoby korzystające z systemu będą mogły to zrobić w dowolnym miejscu, oczywiście z zachowaniem pewnych zasad i przy poszanowaniu przepisów ruchu drogowego.

Trzy tysiące rowerów w 300 stacjach

Nowe Veturilo ma liczyć w wersji maksymalnej do 5500 rowerów. Rdzeń systemu będzie stanowiło 3000 rowerów przypisanych do 300 stacji na terenie całej Warszawy. Oprócz tego powróci możliwość finansowania nowych wypożyczalni bezpośrednio przez urzędy dzielnic, co funkcjonowało w poprzednich latach. Konstrukcja nowej umowy zapewnia Warszawie opcję dokupienia do 2500 rowerów, czy to w ramach "stacji dzielnicowych", czy to w wyniku decyzji miasta.