Klasztor bernardynów został wzniesiony w latach 1686-1693, według projektu wybitnego architekta, Tylmana z Gameren. Jego szczególną wartością jest autentyzm, ponieważ należy do nielicznej grupy XVII-wiecznych zabytków warszawskich, które uniknęły poważnych zniszczeń wojennych.

"Ociekający złotem ołtarz jest pod wieloma względami dziełem wybitnym. Posiada wyjątkową strukturę przestrzenną, składa się jakby z dwóch ustawionych do siebie plecami ołtarzy i można go oglądać z czterech stron. Nastawę ołtarzową tworzy grupa rzeźbiarska, a nie forma architektoniczna, co także jest bardzo rzadkim rozwiązaniem. W ołtarzu można podziwiać po raz pierwszy przeniesioną na polski grunt formę glorii promienistej, wyraz inspiracji twórczością Berniniego Andreasa Schlütera, autora ostatecznej wizji i wykonawcy ołtarza" – opisuje na swojej internetowej stronie stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki.