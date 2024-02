Malują linię, ustawiają znaki. Koniec prac na Kasprzaka. Od poniedziałku zmiany

Dobra wiadomość dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Od poniedziałku dostępne będą nowe jezdnie ulic Kasprzaka i Redutowej. - Prawdopodobnie jeszcze w lutym pojadą też tramwaje - poinformował stołeczny ratusz.

Ratusz przekazał, że na weekend, 3-4 lutego, firma Strabag, czyli wykonawca linii tramwajowej na ulicy Kasprzaka, zaplanował malowanie linii i ustawianie nowych znaków. W poniedziałek, 5 lutego, od godziny 9 kierowcy będą mogli pojechać już po ostatecznym układzie pasów.

Wszystkie pasy ruchu dostępne

Oznacza to, że na odcinku od ulicy Redutowej do Skierniewickiej skończą się utrudnienia dla kierowców. Na węźle łączącym ulice: Wolską, Kasprzaka i Redutową dostępne będą już wszystkie pasy ruchu. Otwarta zostanie także nowa północna jezdnia ulicy Kasprzaka – wzdłuż wybudowanego torowiska. Jadący ulicą Kasprzaka w kierunku Bemowa nie będą musieli już skręcać na skrzyżowaniu z ulicą Ordona – pojadą dalej prosto dwoma pasami nowej drogi, a na skrzyżowaniu z Wolską będą mieli trzy pasy do skrętu w lewo.

Ulicą Kasprzaka pojadą też autobusy linii 105, na trasie w kierunku pętli Os. Górczewska oraz 167 do Starego Bemowa/Fortu Bemowo.

Także w poniedziałek, 5 lutego, o godzinie 9 otwarta zostanie wschodnia jezdnia ulicy Redutowej – prowadząca w stronę ulicy Olbrachta. To koniec utrudnień także w tym miejscu. Czynne będą już obie jezdnie Redutowej.

Kiedy ruszą tramwaje? Dużo zależy od pogody

Jak przekazał ratusz, tramwajarze kończą jeszcze roboty na skrzyżowaniu ulicy Wolskiej z Elekcyjną i Ordona. Dla kierowców oznacza to, że na Ordona będą nadal mieli jeden pas, z którego pojadą w każdym kierunku. Ulicą Wolską w stronę Redutowej samochody jadą dwoma pasami, a z trzeciego skręcają w Elekcyjną. Nie można pojechać w lewo w Ordona. Od strony alei Prymasa Tysiąclecia dojazd na Odolany jest możliwy ulicą Kasprzaka do Ordona. Za skrzyżowaniem na Wolskiej nadal będą dwa pasy, a na wysokości nowej jezdni Kasprzaka dojdzie do nich trzeci.

Zamknięty będzie także jeden pas jezdni ulicy Wolskiej w kierunku Bemowa, pomiędzy Redutową a Sowińskiego. Dwa pasy pozostaną przejezdne. Do otwarcia pozostają nowo zbudowane tory tramwajowe wzdłuż Kasprzaka i Wolskiej. Termin otwarcia ruchu tramwajowego będzie zależał od pogody, ale powinno nastąpić to nie później niż 25 marca. Jest to termin zakończenia budowy wynikający z umowy.

Droga rowerowa jeszcze zamknięta

Rowerzyści nie skorzystają jeszcze z nowych dróg wybudowanych po północnej stronie ulic Wolskiej i Kasprzaka. Do momentu uruchomienia linii tramwajowej piesi będą korzystali z naziemnego przejścia przez ulicę Wolską przy ulicy Redutowej.

Nowa trasa tramwajowa ma 3,5 km długości i cztery przystanki. Inwestycja to nie tylko tory i ulice, ale aż 94 nowych drzew. Będą także krzewy, trawy ozdobne i byliny przy peronach tramwajowych i skrzyżowaniach, w pasach między jezdniami oraz wzdłuż Wolskiej. Drzewa uzupełnią szpalery wzdłuż Wolskiej i Kasprzaka. Staną także w innych miejscach, gdzie trwają prace. Tory na Kasprzaka zostały obsadzone rozchodnikiem. Na skraju torowiska i parku Powstańców Warszawy będzie podwójny, a miejscami nawet potrójny szpaler drzew.

