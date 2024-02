Kasprzaka i Redutowa już przejezdne

Zakończyły się prace drogowe przy trasie tramwajowej na ul. Kasprzaka. Jeszcze w weekend wykonawca, firma Strabag, malował linie i ustawiał nowe znaki. W poniedziałek, 5 lutego, rano wprowadzona została docelowa organizacja ruchu. Oznacza to, że na odcinku od ulicy Redutowej do Skierniewickiej zakończyły się utrudnienia dla kierowców. Na węźle łączącym ulice: Wolską, Kasprzaka i Redutową dostępne są już wszystkie pasy ruchu. Otwarta została także nowa północna jezdnia ulicy Kasprzaka – wzdłuż wybudowanego torowiska.

Także w poniedziałek, 5 lutego rano otwarta została wschodnia jezdnia ulicy Redutowej – prowadząca w stronę ulicy Jana Olbrachta. To koniec utrudnień także w tym miejscu. Czynne są już obie jezdnie Redutowej.

Autobusy już na stałej trasie

Ulicą Kasprzaka jeżdżą już również też autobusy linii 105 – na trasie w kierunku pętli os. Górczewska oraz 167 – do Starego Bemowa/Fortu Bemowo. Pasażerowie nadal korzystają z przystanków tymczasowych – dwóch na Redutowej (Reduta Wolska 57 i 58) oraz na Kasprzaka – PKP Wola (Kasprzaka) 51. Tak będzie do odwołania.

Tramwaj niebawem

Udostępnienie ul. Kasprzaka oraz fragmentu ul. Redutowej dla kierowców i pojazdów WTP to jeden z ostatnich etapów budowy nowej trasy tramwajowej na Woli. Gotowe są praktycznie wszystkie elementy nowego połączenia – do ułożenia zostały ostatnie metry torów u zbiegu ul. Wolskiej i Goleszowskiej. Pierwsze tramwaje pojadą tędy prawdopodobnie już w lutym. Powstało tu zielone torowisko – to aż 2,5 kilometra "dywanu" z rozchodnika.