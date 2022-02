"W imię dobrych relacji" Mioduski zmienia zdanie. Tenisowa spółka pod kontrolą Legii Warszawa

Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa, poinformował w piątek, że wycofał się z przejęcia kortów przy Myśliwieckiej. Tłumaczył, że zrobił to "w imię dobrych relacji z Warszawą".

Przypomnijmy, radni z komisji sportu, rekreacji i turystyki jednogłośnie domagali się, aby korty przy Myśliwieckiej wróciły od spółki Legia Tenis, której miasto wydzierżawiło je na 30 lat . Akcje spółki zostały przeniesione do prywatnego podmiotu należącego do Dariusza Mioduskiego, właściciela piłkarskiej Legii Warszawa.

Zmiany "nie do przyjęcia"

Rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk poinformowała w ubiegłym tygodniu, że miasto domaga się powrotu kortów tenisowych przy Myśliwieckiej do Legii Warszawa S.A. Jeżeli tak się nie stanie, odstąpi ono od umowy dzierżawy z Legią.

W 2019 roku Rada Warszawy wyraziła zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie Legii Warszawa na 30 lat kortów znajdujących się przy Myśliwieckiej. W 2021 roku miasto podpisało umowę ze spółką Legia Tenis, powołaną specjalnie w tym celu przez Legię Warszawa S.A., która miała w niej 100 procent udziałów. Jednak później Legia Tenis została przeniesiona do innej spółki (według doniesień medialnych Wawa Group S.A.) należącej w całości do właściciela Legii Warszawa.

- Domagamy się przywrócenia stanu faktycznego i prawnego w jakim dzierżawa została udzielona. (…) Mówiąc krótko, domagamy się powrotu Legii Tenis do Legii Warszawa – mówiła rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk. - Tego oczekujemy, a jeżeli nie, to będziemy podejmować kroki zmierzające do odstąpienia od tej umowy – zapowiadała.