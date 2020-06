Jeden weekend, trzy śmiertelne wypadki motocyklistów. "23, 26 i 33 lata. Te liczby powinny dziś wybrzmieć"

"Te liczby powinny wybrzmieć"

- To pokazuje, jak bardzo niebezpiecznie są to zdarzenia z udziałem motocyklistów - podkreślił.

"Nie zawiodła droga, nie zawiódł pojazd, zawiódł człowiek"

- W zdarzeniach, o których dzisiaj rozmawiamy nie zawiodła droga, nie zawiódł pojazd, tylko zawiódł człowiek – powiedział. - Do większości wypadków drogowych dochodzi właśnie z powodu nieprawidłowej oceny sytuacji dokonanej przez człowieka. Zdarzenia z ostatniego weekendu skłaniają nas do tego, aby natychmiast zwrócić uwagę wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców pojazdów innych niż motocykle jak i motocyklistów na to, jak ważne jest bezpieczeństwo, jak ważne jest zwracanie uwagi na wszystkie normy, które są opisane w przepisach, ponieważ one zapewniają bezpieczeństwo w ruchu drogowym - tłumaczył.