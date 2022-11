Akademia Teatralna w tarapatach finansowych. Na koncercie wsparcia Janda, Kukulska, Kwiat Jabłoni

Koncert charytatywny "Artyści dla Akademii Teatralnej" zorganizowano na potrzeby wsparcia znajdującej się w kłopotach finansowych warszawskiej Akademii Teatralnej. Na scenie wystąpiło wielu znanych muzyków. Swoje wsparcie okazali też aktorzy.

W czwartek Radio Nowy Świat zorganizowało koncert charytatywny: "Artyści dla Akademii Teatralnej" na scenie tej uczelni. Dochód w całości zostanie przeznaczony na dofinansowanie szkoły i umożliwienie jej, w jak najszybszym czasie, przywrócenia zajęć stacjonarnych. Podczas koncertu została również uruchomiona zbiórka publiczna na rzecz szkoły.

Muzycy i aktorzy wspierają Akademię Teatralną

- To, co uda nam się zebrać z koncertu, dzięki państwa dobrym sercom, tym, którzy kupili bilety, i temu co się uda zebrać dzięki zrzutce, mamy zamiar przeznaczyć na potrzeby studentów - mówił w trakcie koncertu Wojciech Malajkat, rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Koncert był transmitowany na antenie Radia Nowy Świat. Na scenie uczelni wystąpili m.in. : Bovska, Katarzyna Dąbrowska, Natalia Kukulska, Magda Umer czy Krystyna Janda. Podczas koncertu można było posłuchać też głosów popularnych, polskich aktorów, którzy udzielali swojego wsparcia dla Akademii, a także zapowiadali kolejne utwory. Wśród nich byli m.in. Magdalena Cielecka, Janusz Gajos, Eliza Rycymbel, Andrzej Seweryn, Zbigniew Zamachowski, Beata Ścibakówna, Andrzej Grabowski.

Po wykonaniu utworu, artyści siadali do stołu prowadzących koncert Wojciecha Malajkata i Joanny Kołaczkowskiej z którymi ucinali krótką pogawędkę. Krystyna Janda, której występ zapowiedział Janusz Gajos, nawiązała do ostatniej decyzji wojewody mazowieckiego, który unieważnił wybór dyrektorki Teatru Dramatycznego Moniki Strzępki. - Pięć minut temu przeczytałam, że odwołano Strzępkę, więc jest cenzura. Nie zależnie od tego, co kto myśli, jest cenzura finansowa - mówiła Janda.

Przez ceny energii studenci przejdą na zdalne nauczanie

O kłopotach finansowych uczelni związanych z podwyżkami cen energii informowaliśmy już pod koniec września w magazynie "Polska i Świat" TVN24. Wówczas Wojciech Malajkat zmienił organizację roku akademickiego. Do połowy grudnia studenci mają zajęcia praktyczne na uczelni, razem z sesją egzaminacyjną. Później, do marca, teoria będzie wykładana zdalnie. - Wyłączymy prąd, a ogrzewanie zmniejszymy do bezpiecznego poziomu. Aby zaoszczędzić pieniądze, których i tak pewnie nie zaoszczędzimy, bo będziemy musieli wydać je na inne rzeczy - mówił reporterce TVN24 Malajkat.

Podwyżki cen energii uderzyły też w inne warszawskie uczelnie. Polska Agencja Prasowa pytała, czy może to spowodować problemy z ich funkcjonowaniem i czy rozpatrywane jest wprowadzenie nauki zdalnej. Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet SWPS, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski poinformowały, że nie mają planów wdrażania zdalnego nauczania.

Uczelnie przygotowują się do trudnej zimy TVN24

Autor:dg

Źródło: TVN24