Ørganek zagrał premierowo utwory z albumu "Ocali nas miłość". Każda piosenka to historia innej fotografii

Koncert zespołu Ørganek otworzył w sobotę wieczorem obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego. W Parku Wolności rozbrzmiały utwory z albumu "Ocali nas miłość". Tekst każdej piosenki inspirowało jedno zdjęcie najsłynniejszego z powstańczych fotoreporterów - Eugeniusza Lokajskiego. Wydarzenie transmitowaliśmy na antenie TVN24 i w TVN24 GO.

"Ocali nas miłość" inspirowana zdjęciami Eugeniusza Lokajskiego

Lokajski - sportowiec, bojownik o wolność, dokumentalista, artysta

Wcześniej Organek tłumaczył, że historia Lokajskiego wywarła na nim niesamowite wrażenie. - Sportowiec, bojownik o wolność, dokumentalista, ale nade wszystko artysta. Esteta. Z jego zdjęć, paradoksalnie dla czasu powstańczej pożogi, bije życie. Roześmiane młode kobiety, pary łączące się w małżeństwie aż Bóg ich nie rozłączy, mężczyźni silni w swej wierze w zwycięstwo. Jest w tym wszystkim jakaś porywająca poezja. Teksty bezpośrednio inspirowane jego zdjęciami dosłownie pisały się same - mówił artysta. - Miałem taką ambicję, żeby w tym roku zrobić to ciut inaczej, czyli nie korzystać z wierszy powstańczych, zrobić to po swojemu - dodał.