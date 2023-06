W środę koncert na Stadionie Narodowym. Będą utrudnienia w ruchu

W środę, 21 czerwca, na stadionie PGE Narodowy wystąpi zespół Red Hot Chili Peppers. Ratusz zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej.

Utrudnienia w ruchu

O godzinie 16.30 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godz. 21 wyłączone z ruchu będą obszary ograniczone ulicami: aleja Poniatowskiego, aleja Waszyngtona, ulica Międzynarodowa, aleja Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz aleja Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i generała Bora-Komorowskiego.

W zależności od sytuacji, policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godziny 16.30 do zakończenia rozwozu fanów (około godz. 23.30), autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.