Mata wystąpi na Lotnisku Bemowo. Jak dojechać na koncert?

Koncert Maty na Lotnisku Bemowo odbędzie się w sobotę około godziny 20. Artysta będzie promował utwory z drugiej solowej płyty "Młody Matczak". Organizatorzy zapowiadają, że będzie to "największy solowy koncert w historii polskiego hip hopu". Na imprezę najłatwiej dotrzeć komunikacją miejską. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi specjalne linie autobusowe, ułatwiające dojazd na Bemowo i powrót do domu.

"Nadchodzący koncert Maty na Lotnisku Bemowo będzie największym solowym koncertem w historii polskiego hip hopu" - reklamuje wydarzenie agencja Sold Out. Chwali się też rekordową liczbą sprzedanych biletów. Na płycie lotniska może pojawić się kilkadziesiąt tysięcy osób. - Chciałem, żeby to było jedyne, niepowtarzalne wydarzenie. Tylko raz tego doświadczę, a nie że będę robił teatr w każdym mieście i udawał te same emocje. Dlatego tak robimy - mówił Mata w czerwcowym wywiadzie w kanale PopkillerTV Plus.