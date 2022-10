Prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie koncertu Maty na barce

- Postępowanie zostało podjęte z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie - powiedziała Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Postanowienie o podjęciu wydane zostało przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście w Warszawie. Aktualnie gromadzony jest materiał dowodowy. Nadmieniam, że postępowanie prowadzone jest w sprawie (co oznacza, że nikt nie usłyszał zarzutów - red.) - dodała.

Policja przerwała koncert Maty

Przypomnijmy: Mata wystąpił na barce pływającej po Wiśle 23 maja. Na wydarzenie przyszło nawet kilka tysięcy osób, z czego kilka wskoczyło do rzeki, chcąc dopłynąć do barki, na której śpiewał raper. W pewnym momencie podpłynęła do niej policyjna motorówka i policjanci zakończyli wydarzenie.