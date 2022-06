Komunikacja miejska na wakacje. Mniej autobusów, rzadsze kursy tramwajów i pociągów metra

Wakacje to czas, kiedy pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego podróżuje zauważalnie mniej osób – twierdzą stołeczni urzędnicy. - Dlatego Zarząd Transportu Miejskiego dostosowuje liczbę połączeń do aktualnych potrzeb mieszkańców – dodają.

Autobusy

Jak informuje ratusz, w wakacje nie będą kursowały autobusy linii: 130, 192, 195, 196, 206 (podjazdy do przystanku Wagonownia będą realizowane przez autobusy linii 228), 207, 302, 304, 320 (podjazdy do Fortu Radiowo będą realizowane przez autobusy linii 154), 323, 332, 339, 340, 365, 379, 809, 815 i E-2 .

Tramwaje

Jeżeli chodzi o tramwaje, to będą podjeżdżały na przystanki ze zmienioną częstotliwością – w godzinach szczytu co pięć lub co 10 minut, poza nimi co 7,5 minuty lub co 15 minut.