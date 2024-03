Pierwsze zmiany w kursowaniu stołecznej komunikacji miejskiej wprowadzone zostaną w czwartek . Tego dnia metro będzie kursowało rzadziej. Pociągi linii M1 w godzinach szczytu będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund a na linii M2 co 3 minuty i 30 sekund.

Takie same zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej będą obowiązywały w Wielki Piątek i we wtorek 2 kwietnia.

Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny

Szczegółowe trasy autobusów

W niedzielę i poniedziałek mniej tramwajów

W niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny tramwaje będą jeździć rzadziej - na przystanki podjadą co 10 minut zamiast co 7,5 minuty lub co 20 zamiast co 15 minut. Nie będą jeździły linie: 13, 18, 27.