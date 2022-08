Koniec wakacji w komunikacji miejskiej

Powrót do przedwakacyjnych rozkładów podzielono na dwa etapy. Pierwszy przypada na wrzesień, kiedy do szkół wracają uczniowie. Rozkłady linii autobusowych zostaną przywrócone do tych sprzed wakacji. Drugi etap rozpocznie się, gdy edukację zaczną studenci i słuchacze szkół wyższych. Od października z przedwakacyjną częstotliwością na tory wyjadą tramwaje i metro.

Od początku września dla większości linii autobusowych zostaną przywrócone rozkłady jazdy sprzed wakacji. Wrócą autobusy szkolne i podjazdy pod szkoły. Ma być wprowadzonych także kilka zmian poprawiających komunikację. "W godzinach szczytów komunikacyjnych na ulice wyjedzie ponad 1400 autobusów, czyli o ponad 100 więcej niż w okresie wakacji. Wakacyjne rozkłady zostaną utrzymane dla ok. 40 spośród ponad 300 linii autobusowych WTP. Tramwaje i metra będą jeździły z obecną częstotliwością" - poinformował zarząd Warszawskiego Transportu Publicznego.

Październik oznacza powrót kolejnej istotnej grupy pasażerów jaką są studenci – zwykle w tym miesiącu liczba pasażerów rośnie o ponad 20 procent. Kilkanaście następnych linii autobusowych wróci do podstawowych rozkładów jazdy. Wtedy też tramwaje i metro wrócą do przedwakacyjnych częstotliwości kursowania.

Ratusz poinformował, że w godzinach szczytów komunikacyjnych na ulice wyjedzie niemal 1500 autobusów. Tramwaje będą kursowały co 4 lub 8 minut w godzinach szczytu, a w pozostałych godz. co 6 lub 12 minut. Z kolei pociągi metra w godzinach szczytów komunikacyjnych na pierwszej linii będą kursowały co 2 minuty i 20 sekund, a na drugiej co 2 minuty i 50 s.ekund

Warszawski Transport Publiczny we wrześniu

Autobusy

Wraz z początkiem września zostaną przywrócone przedwakacyjne rozkłady jazdy dla autobusów linii: 104, 105, 109, 110, 117, 131, 132, 133, 146, 147, 150, 162, 164, 170, 186, 194, 204, 207, 208, 209, 211, 221, 249, 250, 263, 269, 332, 333, 338, 339, 340, 507, 517, 521, 522, 702, 704, 713, 717, 719, 723, 731, 735, 736, 750, 809, 815, 850, Z-1 (linia uruchomiona w miejsce E-1 na czas remontu ulic Saskiej i Egipskiej), L27, L43, L46. Częściej niż w wakacje będą jeździły autobusy linii 112, 171, 177, 190, 197, 201, 716 na trasach wprowadzonych po otwarciu nowych stacji metra.

Zgodnie z wakacyjnymi rozkładami jazdy będą kursować we wrześniu autobusy linii: 106, 114 (bez kursów METRO MŁOCINY – MŁOCINY UKSW), 125, 135, 141, 153 (bez podjazdów do przystanku Czerwonych Beretów), 155, 160, 163 (wprowadzenie podjazdów do szkoły w Powsinku, utrzymanie zawieszenia kursów poza szczytami komunikacyjnymi), 172, 173, 178, 179, 181 (bez podjazdów do bramy zachodniej Cmentarza Północnego), 182, 183, 188 (przywrócenie kursowania we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością 15 min w porannym szczycie komunikacyjnym), 193 (utrzymanie rozkładu wakacyjnego w dni wolne), 210 (utrzymanie rozkładu wakacyjnego w niedzielę), 212, 225 (utrzymanie zawieszenia kursów poza szczytami komunikacyjnymi), 303, 314 (utrzymanie zawieszenia kursów poza szczytami komunikacyjnymi oraz skrócenie godzin kursowania), 319, 331, 502, 503, 509, 511, 512, 520, 523, 525, 712 i E-9. Nie będą kursowały autobusy linii 130, 195, 196, 206, 302, 304, 323, 365, 411 (w związku z zamknięciem ulicy Saskiej zastąpienie przez linię 507), E-2; utrzymana będzie trasa skrócona linii 401 (URSUS-NIEDŹWIADEK – METRO SŁUŻEW, wraz z uruchomieniem dodatkowych kursów do WKD RAKÓW i PKP URSUS).

Od września ponownie będą obowiązywały ułatwienia dla uczniów. Na ulice wyjadą autobusy linii 332 i 379. Dla linii 163, 164, 201 i L24 zostaną przywrócone podjazdy do szkół. Autobusy linii 121 będą realizowały kurs szkolny.

Jednocześnie zostaną wprowadzone stałe zmiany w Warszawskim Transporcie publicznym.

Autobusy linii 107 – w zamian za linię 159 – będą kursowały na trasie wydłużonej do pętli EC SIEKIERKI. Pojazdy linii 159 zostaną skierowane do przystanku końcowego MAŁE SIEKIERKI, co usprawni korzystanie z komunikacji miejskiej mieszkańcom nowych osiedli w rejonie ulicy Bluszczańskiej i Batalionu AK „Bałtyk”.

Dla linii 121 w dni powszednie zostanie wprowadzona trasa wydłużona CHOMICZÓWKA – NOWE BEMOWO. W ten sposób dojdzie dodatkowe połączenie między Bielanami a Bemowem. W soboty autobusy będą kursowały od METRA MARYMONT do GWIAŹDZISTEJ.

W Wawrze na czas prac na ulicy Kadetów i zawieszenia kursowania autobusów linii 219 zostanie uruchomiona zastępcza Z42. Będzie obsługiwała trasę: WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Trakt Lubelski – Borków - Juhasów – Mrówcza – Skalnicowa – OŚRODEK SZKOLENIOWY. Autobusy linii 702 wrócą na trasę podstawową.

Dla autobusów linii 152 zostanie wprowadzona całodniowa trasa OS. DERBY – TARCHOMIN. Autobusy będą jeździły co 15 min. w godzinach szczytu z dodatkowymi kursami porannymi w dni nauki szkolnej, zastąpią też 304.

Autobusy linii 192 w dni powszednie będą podjeżdżały na przystanki co 15 min w godz. 6.00 - 20.00. W soboty będą obsługiwały trasę skróconą OS. KABATY – URSYNÓW PŁD z częstotliwością 20 min. W niedziele nie będą wyjeżdżały w trasy.

Autobusy linii 518 we wszystkie dni tygodnia będą kursowały na trasie podstawowej PL. TRZECH KRZYŻY – NOWODWORY z częstotliwością 20 min. W dni robocze będą uruchamiane dodatkowe kursy na trasie skróconej łączącej NOWODWORY z METREM MARYMONT.

Rozkład 527 zostanie skoordynowany ze 160 tak aby na wspólnym odcinku trasy autobusy pojawiały się naprzemiennie co usprawni dojazd do metra Trocka i ułatwi przesiadki.

Na swoje stałe trasy i rozkłady przedwakacyjne od 2 września wrócą autobusy linii 710, 724 i 742 (korekta rozkładu).

Dla linii 709, 727 i 739 kursujących ulicą Puławską od 5 września zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy. Z uwagi na duże wykorzystanie przez pasażerów oraz rozbudowę osiedli na terenie Józefosławia wzrośnie częstotliwość kursowania autobusów tej ostatniej linii.

Tramwaje i metro

We wrześniu w dni powszednie tramwaje rano i po południu będą kursowały co 5 lub 10 minut, a w pozostałych godzinach co 7,5 lub 15 minut.

Linia 41 zostanie zlikwidowana. Od poniedziałku, 5 września tramwaje linii 1 w wybranych kursach będą dojeżdżały do ŻERANIA WSCHODNIEGO.

Z kolei pociągi metra, w godzinach szczytów komunikacyjnych, na pierwszej linii będą podjeżdżały na stacje co 2 min 50 s, a na drugiej co 3 min 30 s.

Warszawski Transport Publiczny w październiku

Autobusy

Od października autobusy linii: 106, 114, 125, 135, 141, 163, 172, 173, 178, 179, 182, 183, 193, 196, 212, 319, 331, 503, 509, 511, 520, 523, 525 i E-2 będą kursowały zgodnie ze swoimi podstawowymi, przedwakacyjnymi częstotliwościami.

Rozkłady jazdy wprowadzone w czerwcu zostaną utrzymane dla linii: 210 (tylko w niedziele), 225 (zawieszenie kursów realizowanych w międzyszczycie), 314 (będą kursowały także w międzyszczycie), 512 i 712 (tylko w dni wolne).

Na ulice nie powrócą autobusy linii 130, 195, 206, 302, 304, 323 i 365. Z autobusów linii 130, 195, 323 i 356 korzystało niewielu pasażerów, a w przypadku linii 130 i 195 dodatkowo pojawiły się utrudnienia związane z rozpoczęciem budowy trasy tramwajowej do Wilanowa.

Stałe zmiany zostaną wprowadzone dodatkowo dla linii: E-9, 160, 228, 411, 502 i 527. Dla autobusów linii 160 i 527 zostaną wprowadzone nowe trasy i rozkłady jazdy wynikające z przygotowywanego projektu zmian związanych z otwarciem nowych stacji metra na Bródnie. Autobusy linii 228, w zastępstwie linii 206, część kursów będą realizowały przez Wagonownię. Dla autobusów linii 411 zostanie wprowadzona stała trasa GOCŁAW – METRO POLITECHNIKA i jednocześnie zostanie zwiększona do 15 min częstotliwość kursowania autobusów linii 502 w międzyszczycie.

Tramwaje i metro

Dla wszystkich tramwajów w dni powszednie zostanie przywrócona podstawowa częstotliwość. Rano i po południu składy będą podjeżdżały na przystanki co 4 lub 8 minut, a w pozostałych godz. co 6 lub 12 minut.

Pociągi metra w godzinach szczytów komunikacyjnych na pierwszej linii będą kursowały co 2 minuty i 20 sekund, a na drugiej co 2 minuty i 50 sekund.

Autor:mg/gp

Źródło: Warszawski Transport Publiczny