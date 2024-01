Prowadził po silnym leku, rozbił kilka aut. Kierowca autobusu skazany

czytaj dalej

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odniósł się w poniedziałek do planów odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. - Grób Nieznanego Żołnierza, który łączy wszystkich Polaków, to jest Ołtarz Ojczyzny, ostatnia wielka powojenna rana Warszawy. Blizna, którą trzeba zaleczyć - powiedział, zaznaczając, że do odbudowy obiektu zobowiązuje też ustawa.