Kajetan P. jest prawomocnie skazany za morderstwo lektorki. Teraz usłyszał kolejny wyrok

Pół roku więzienia - taki wyrok za napaść na psycholog podczas obserwacji psychiatrycznej usłyszał w środę Kajetan P, który za zabójstwo lektorki włoskiego odbywa już karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Warszawski sąd okręgowy w trzyosobowym składzie zmienił kwalifikację czynu i skazał go nie za "napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia", a za "naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego". Obniżył też karę - w sierpniu 2022 r. Sąd dla Warszawy-Mokotowa skazał go na rok więzienia, kara została zmieniona na pół roku pozbawienia wolności.

Obrona rozważa kasację

Obrońca P. mec. Piotr Dałkowski powiedział PAP, że wyrok nie satysfakcjonuje obrony. Zapowiedział, że wystąpi o pisemne uzasadnienie i rozważy wniesienie kasacji.

Według prokuratora Przemysława Nowaka sąd "nieznacznie zmienił wyrok pierwszej instancji, który był uznawany przez prokuraturę za słuszny". - Ten wyrok jest prawomocny, więc co do zasady kończy to postępowanie. Zapoznamy się z pisemnym uzasadnieniem i ocenimy, czy są podstawy do kasacji, ale wstępnie - nie sądzę - ocenił.

Zaznaczył, że kara, która została wymierzona i tak w praktyce nie będzie odbyta, ponieważ do dożywocia nie można dodać jeszcze kary sześciu miesięcy więzienia.

Przewodnicząca składu apelacyjnego sędzia Anna Szymacha-Zwolińska podkreśliła w uzasadnieniu, że sąd pierwszej instancji skazując P. z artykułu Kodeksu karnego o użyciu niebezpiecznego narzędzia nie rozróżnił pojęć "posługiwanie się", a "użycie".

- "Używanie" to jest faktyczne zastosowanie przedmiotu, np. zadanie nim ciosu. Natomiast "posługiwanie się" nim może być zarówno użyciem przedmiotu, jak i straszeniem nim" - tłumaczyła sędzia. - Celowanie z broni, to nie jest użycie, to jest tylko posługiwanie się nią - dodała.

W środowym wyroku sąd skazał P. za to, że w marcu 2016 r. naruszył nietykalność cielesną biegłej psycholog. - Rzucił się na pokrzywdzoną i chwycił ją lewą ręką za szyję - stwierdził sąd.

Przewodnicząca zauważyła, że kilkusekundowe zdarzenie z marca 2016 r. przebiegało jak ustalił sąd pierwszej instancji: Gdy lewą ręką trzyma za szyję pokrzywdzoną, w prawej ściska coś, co wypuścił dopiero po fakcie - po tym, jak został obezwładniony przez ochroniarzy - kawałek szkła, a krew i rana, która u niego się pojawiła, to właśnie wynik tej zaciśniętej ręki - opisywała.

- To trzymanie w zaciśniętej ręce, to element "posługiwania się", a nie "używania" - wskazała sędzia Szymacha-Zwolińska. - A przepis penalizuje tylko "użycie" - przypomniała. W uzasadnieniu odrzuciła możliwość, że psycholog nie korzystała z ochrony jako funkcjonariusz publiczny, ponieważ przepisy obejmujące tą ochroną biegłych weszły w życie tydzień przed zdarzeniem. Wskazała też, że był to atak podczas wykonywania obowiązków, ponieważ tuż przed zdarzeniem zapytała ona P. "czy możemy kontynuować" rozpoczęte poprzedniego dnia badania, na co P. odpowiedział "możemy".

Makabryczna zbrodnia

W lutym 2016 roku P. przyszedł na lekcję do mieszkającej na Woli lektorki. Zabił ją, w torbie przetransportował zwłoki do wynajmowanego mieszkania, podpalił lokal i uciekł z Polski. Szczątki w torbie odnaleźli strażacy wezwani na akcję gaśniczą.

Kajetan P. po zbrodni uciekł na Maltę, skąd chciał pojechać do Afryki. Ujęto go po 11 dniach na Malcie i przekazano Polsce. Podczas przesłuchania nie okazał skruchy. Z jego wyjaśnień wynikało, że lektorka była przypadkową ofiarą. Mówił, że postanowił zabić człowieka "w ramach pracy nad sobą i walki ze słabościami".

Oprócz napaści na psycholog odpowiada również za napaść na konwojującego go z Malty do Polski policjanta.

Autor:kz

Źródło: PAP