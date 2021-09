Ratownicy medyczni znowu protestują. "Składanych jest około 60 wypowiedzeń"

Kolejna odsłona protestu warszawskich ratowników

Ratownicy prowadzą nadal rozmowy ze stołecznym pogotowiem w związku z postulatami dotyczącymi lepszych wynagrodzeń. Dotarliśmy do pisma, które po czwartkowym spotkaniu w tej sprawie skierowali do dyrekcji "Meditransu". "Zaproponowane przez kierownictwo rozwiązania, w tym propozycje finansowe nie są dla nas obecnie akceptowalne. W związku z powyższym podtrzymujemy stanowisko dotyczące wcześniej planowanych ograniczeń w okresie 1-10 października ilości dyżurów/godzin świadczonych usług" - czytamy w treści dokumentu.

- Obecnie w związku z protestem składanych jest około 60 wypowiedzeń ratowników medycznych - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl Michał Gościński, jeden z ratowników biorących udział w rozmowach z dyrekcją "Meditransu". - Spodziewamy się, że obecne działania będą miały nie mniejszą skalę, niż te wrześniowe. Jako pracownicy kontraktowi do każdego piątego dnia miesiąca musimy zgłosić dyspozycję na nadchodzący miesiąc. Na początku września wielu z nas nie zgłosiło dostępności w okresie od 1 do 10 października - zaznacza Gościński. W grę wchodzą ponownie urlopy i zwolnienia lekarskie.

Podczas ostatniej kontroli poselskiej w stołecznym pogotowiu , okazało się, że pracuje w nim ponad 570 ratowników, z czego tylko sześciu jest zatrudnionych na etat. Reszta ma umowy cywilnoprawne. Oznacza to, że obecnie wypowiedzenia mogą dotyczyć nawet 1/5 wszystkich pracowników jeżdżących w karetkach. Jeszcze przed rozpoczęciem wrześniowej akcji protestacyjnej pytaliśmy "Meditrans" o liczbę wakatów, bo sygnały o brakach kadrowych docierały do nas już w wakacje. Wówczas odpisano nam, że "ze względów bezpieczeństwa" nie możemy poznać tych danych.

Nie zgadzają się na proponowane stawki godzinowe

- Sposób naliczania wynagrodzeń proponowany przez Meditrans jest niezgodny z porozumieniem. Dyrekcja proponuje nam stawkę minimalną, w którą wliczyła dodatek 30-procentowy, który według podpisanego porozumienia miał być liczony od tejże stawki minimalnej. Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie - podkreśla Gościński. Jego zdaniem, to czego oczekują ratownicy mieści się w zakresie możliwości finansowych Meditransu. Ratownicy chcieliby zarabiać porównywalnie do osób zatrudnionych na SOR-ach i izbach przyjęć, gdzie w Warszawie stawki kształtują się na poziomie około 60 złotych za godzinę.

Protest ratowników z jednej strony dotyczy kwestii finansowych, z drugiej podkreślają zaś, że walczą też o zmiany systemowe i polepszenie warunków pracy i jakości funkcjonowania systemu zdrowia. - To, że wielu z nas pracuje po 300 czy 400 godzin miesięcznie wynika nie tylko z tego, że chcemy po prostu godnie zarabiać, a to jest jedyna możliwość na uzyskanie pensji pozwalającej na przeżycie. Te dodatkowe godziny bierzemy po to, by grafiki mogły się w ogóle dopiąć - mówi nam anonimowo jeden z warszawskich ratowników medycznych.

- Karetka bez ratownika to tylko samochód. A my czujemy się obecnie traktowani jako tania siła robocza. "Meditrans" prowadzi w ostatnim czasie nabory nowych pracowników. Postępowania są unieważniane z powodu braku chętnych. Jednym z decydujących kryteriów w warunkach postępowania jest stawka, dopiero na kolejnym miejscu jest doświadczenie zawodowe i wiedza, dlatego zabiegamy o zmiany systemowe - dodaje.

Protest w powiecie grodziskim i warszawskim zachodnim

Docierają do nas też sygnały, że do protestu zamierzają również przyłączyć się ratownicy medyczni z powiatu warszawskiego zachodniego i grodziskiego, którzy na co dzień podlegają pod dyspozytornię w Radomiu. Chodzi między innymi o stacje w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim, Łomiankach, Starych Babicach, Grodzisku Mazowieckim i Milanówku. - W tych rejonach operacyjnych powinno stacjonować dziesięć karetek. Dziś w grafiku wpisana jest wyłącznie obsada dla jednej karetki z Mszczonowa. Dziś odbyło się spotkanie ostatniej szansy z dyrekcją. Ratownicy przekazali nam, że nie doszło do porozumienia, co oznacza, że od 1 października będą protestować - mówi Węgrzynowicz.