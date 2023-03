Pociąg pasażerski na niewłaściwym torze

W poniedziałek doszło do podobnej sytuacji

Do podobnego incydentu doszło na warszawskich torach w poniedziałek, 12 marca około godziny 7.45. Wtedy na niewłaściwy tor wjechał pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej z Piaseczna do Warszawy Głównej. Był to pierwszy dzień roboczy funkcjonowania tej linii. Dwie linie z Piaseczna do Warszawy Głównej (S40) i Wieliszewa (S4) pojawiły się w siatce lokalnych połączeń wraz z wiosenną korektą rozkładu jazdy PKP. Poniedziałkowe zdarzenie również ma zbadać komisja.