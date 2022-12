Budują łącznik między podmiejską linią średnicową a dalekobieżną. Zmiany w kursowaniu pociągów regionalnych

W poniedziałek, 19 grudnia ruszą prace w pobliżu przystanku Warszawa Ochota. Będą miały związek z budową łącznika pomiędzy podmiejską linią średnicową a dalekobieżną linią średnicową. "Rozwiązanie to usprawni planowanie i ruch pociągów podczas dalszych etapów robót oraz zwiększy możliwości organizacji ruchu po zakończeniu inwestycji. Prace - w uzgodnieniu z przewoźnikami - zaplanowano do 8 stycznia" - zapowiadała w ubiegłym tygodniu spółka PKP PLK. Ten etap inwestycji również oznacza zmiany w komunikacji. Na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Śródmieście - Warszawa Wschodnia połączenia w obu kierunkach będą realizowane po jednym torze. W związku z tym, część pociągów regionalnych i aglomeracyjnych zostanie skrócona lub odwołana. Ponadto część kursów zostanie skierowanych przez Warszawę Centralną.

Większość połączeń skrócona

Jak podała w środowym komunikacie spółka Koleje Mazowieckie, przez linię średnicową będą kursowały cztery pociągi w każdym kierunku w ciągu godziny - jeden pociąg SKM i trzy pociągi KM. Będą one kursować co 3-4 minuty przez 10 minut, po których nastąpi około 50 minut przerwy.

Z kierunku wschodniego większość pociągów zakończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia. W przypadku składów linii R7 z Dęblina będą one kończyć bieg na stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Stadion. Z kolei pociągi linii R2 z Łukowa dojadą do Warszawy Centralnej lub Wschodniej.

Utrudnienia dotkną również podróżujących z miejscowości leżących na zachód od stolicy. Większość połączeń zostanie skrócona do stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna lub Warszawa Gdańska. Część pociągów linii R1 relacji Skierniewice-Warszawa oraz linii R3 Łowicz-Warszawa przejedzie przez podmiejską lub dalekobieżną linię średnicową, pozostałe będą kursować w relacji skróconej do stacji Warszawa Główna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska lub Warszawa Włochy (połączenia późnym wieczorem). Natomiast część składów z linii R8 Skarżysko Kamienna - Warszawa przejedzie przez linię średnicową, pozostałe będą kursowały w relacji skróconej do stacji Piaseczno, Warszawa Rakowiec, Warszawa Aleje Jerozolimskie lub Warszawa Zachodnia.