Kolejne "zielone" tory w stolicy

Tramwajarze właśnie oddali do użytku zielone torowisko na ulicy Chałubińskiego. To prawie kilometr torów pokrytych rozchodnikiem między dworcem Warszawa Centralna a Koszykową.

Co to są zielone tory tramwajowe?

W stolicy początkowo sadzono trawę, ale od 2017 roku zastąpił ją rozchodnik. Jest to roślina, która początkowo eksperymentalnie została posadzona na ul. Obozowej, a teraz dzięki temu, że nie potrzebuje podlewania trafia na wszystkie ulice.

Ile jest zielonych torów w Warszawie?

Łącznie w stolicy są już 33 km zielonych torów. W trakcie modernizacji torowisk klasyczne tory z tłuczniem zastępowane są zielonymi. W przyszłym roku, kiedy tramwaje ruszą po nowo budowanych trasach do Wilanowa, na Gagarina, na Stegny i wzdłuż Kasprzaka długość zielonych torów wzrośnie już do 47 km. Wszystkie nowo budowane trasy, jak zapewniają w komunikacie urzędnicy, od razu są projektowane z zielonymi torowiskami.

"Zielone torowiska znajdą się też na kolejnych trasach tramwajowych, których budowa jest zaplanowana na 2024 i 2025 rok. To linia wzdłuż ul. Rakowieckiej i wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 do stacji Warszawa Zachodnia. To także trasy, których budowa jest w przygotowaniu na kolejne lata – na Gocław, wzdłuż Modlińskiej, na zieloną Białołękę. Zielone torowiska znajdą się też na modernizowanych trasach – między innymi na Marszałkowskiej, na al. Waszyngtona, Jana Pawła II i ul. Stawki" - czytamy w komunikacie.