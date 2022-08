Upały w stolicy. Wodociągowcy rozstawili kurtyny i bramki z orzeźwiającą mgiełką

Osiem kurtyn i 20 bramek wodnych pojawiło się w czwartek na stołecznych ulicach. Wodociągowcy rozstawili je, by mieszkańcy mogli nieco schłodzić się podczas kolejnej fali upałów. Po południu termometry pokażą maksymalnie 30 stopni Celsjusza.

Ratusz zdecydował w czwartek, że pora na rozstawienie kurtyn wodnych w ośmiu punktach miasta. - Ich zadaniem jest schładzanie oraz nawilżanie powietrza w najbardziej gorące dni, a przez to niesienie ulgi przechodniom w czasie upałów - poinformował Marek Smółka, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Co z oszczędzaniem wody?

W ostatnim czasie zarówno ratusz, jak i miejska spółka wodociągowa prowadzą kampanię, w której namawiają do oszczędzania wody. Jak ma się do tego rozstawianie kurtyn i bramek wodnych? - Urządzenia te nie działają codziennie, a ich rozstawianie zależy od warunków pogodowych - każdorazowo decyzję o ich rozstawieniu podejmuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a działają one jedynie w godzinach, kiedy słońce i szczególnie wysoka temperatura najbardziej doskwierają mieszkańcom, czyli od godzin przedpołudniowych. Po godzinach temperaturowego "szczytu" są wyłączane, demontowane i zabierane przez pracowników spółki - tłumaczy Marek Smółka.