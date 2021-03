Ogromne kolejki przed punktami szczepień. "Po raz kolejny była przekładana dostawa"

- Ogromne opóźnienia w dostawie szczepionek spowodowały, że zapisani dzisiaj seniorzy na szczepienie przeciw COVID mają wielką szansę rozchorować się, a nie ochronić. Około 200 osób czekało w gigantycznej kolejce, tłocząc się niemiłosiernie, żeby dostać szczepionkę - przekazała Kontaktowi 24 pani Paula, która towarzyszyła we wtorek mamie czekającej na szczepienie w Szpitalu Południowym. - Ludzie nie mieli gdzie usiąść, co w tym wieku stanowi dla niektórych problem. W kolejce stały osoby jedna za drugą, bez zachowywania odległości. Nikt tym nie sterował. Żołnierz wychodził tylko i informował, która zaległa godzina z zapisu może ustawiać się do kolejki - dodała.

Informację o opóźnieniu w dostawie partii szczepionek przeciw COVID-19 potwierdza rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. - Po raz kolejny była przekładana dostawa szczepionek Moderny. Finalnie one doszły dziś około godziny 11. Dotarło podwójne zamówienie: na ten i poprzedni tydzień, łącznie 4400 sztuk. Zdarzają się sytuacje, w których szczepionki nie docierają we wcześniej wskazanym terminie, co powoduje niedogodności dla pacjentów i szpitala. Codziennie Szpital Południowy ma szczepić około 240 osób, gdy dochodzi do zmian terminów dostaw, zmuszony jest przekładać terminy szczepień, a to powoduje komasowanie się osób - mówi rzeczniczka.