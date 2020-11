Przerwy spędzają w kolejce do dezynfekcji karetek. Będzie dodatkowe stanowisko: w zajezdni

Pod koniec października ratownicy medyczni alarmowali, że na wydajność ich pracy zaczął wpływać nie tylko wielogodzinny czas oczekiwania w kolejkach przed szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, ale też to, co dzieje się po przekazaniu pacjenta z podejrzeniem COVID-19 pod opiekę lekarzy. Każdorazowo załoga karetki musi wrócić do bazy na Woronicza, gdzie trafia na następną kolejkę - tym razem do dezynfekcji pojazdów. Średnio czyszczenie i wietrzenie karetki trwało czterdzieści minut. Pod koniec października łącznie z oczekiwaniem czas ten wzrósł do dwóch godzin.

"Będą tracić mniej czasu na dezynfekcję pojazdów"

"Stoją na pierwszej linii walki"

Przerwy spędzają w kolejce do dezynfekcji

Ratownicy medyczni opowiedzieli nam, że nie dość, że dotychczas dezynfekcja karetek się opóźniała, to na swoją kolej czekać musieli w fatalnych warunkach. Jak opowiadali, przy Woronicza nie mają nawet dostępu do ciepłej wody. Godzinami muszą stać - spoceni, w nieoddychających skafandrach - na dworze. Rozebrać mogą się dopiero, gdy ich samochód idzie do czyszczenia. I to też robią na dworze. Tylko po to, żeby za chwilę założyć kolejne skafandry. - Obecnie to nasza jedyna przerwa w pracy, bo czekamy na wezwania do kolejnych pacjentów. Później ponownie na wiele godzin zakładamy kombinezony - mówili ratownicy.