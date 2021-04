Kolejka do szczepienia na Narodowym. "Bałagan nieprzeciętny"

"Bałagan nieprzeciętny"

- To są tysiące ludzi, bałagan nieprzeciętny. Stałam w kolejce od godziny 10.30 do 13. Wydaje mi się, że kolejki są przez to, że ludzie nie trzymają się godziny, na którą mają przyjść – mówiła kolejna wychodząca ze stadionu. Mężczyzna, z którym rozmawiał reporter, był tego samego zdania. - Nikt nie pilnuje godziny, każdy przychodzi, jak chce – relacjonował.

Ale byli też tacy, którzy nie narzekali. - Czekałem dwie godziny. Jestem tu trzeci raz, bo wcześniej byłem na szczepieniu z dwiema osobami starszymi ode mnie. W zasadzie cały czas idzie się do przodu, a ludzi jest dużo. Wydaje mi się, że można to przeżyć. Nie jestem zawiedziony, wszyscy się starają – usłyszał reporter TVN24.

Jak ustalił Paweł Łukasik, we wtorek na stadionie ma być zaszczepionych około trzech tysięcy osób. To pierwszy taki dzień, wcześniej wyszczepiano maksymalne dwa tysiące. To pierwszy powód. - Drugi, to jak tłumaczy rzecznik Szpitala Narodowego, któremu ten punkt podlega, jest taki, że wiele osób nie przychodzi na godzinę, na którą się zapisały. To oznacza, że wiele osób przychodzi wcześniej, niż wynika to z rozpiski – powiedział reporter.