Długa kolejka do szczepienia na placu Bankowym. Pierwsi chętni przyszli o trzeciej rano 

Kolejka do mobilnego punktu szczepień na placu Bankowym. Osoby, które chcą przyjąć jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson, pojawiły się przed stołecznym ratuszem już w nocy. - Nie ukrywam, że cieszę się z tego, że uda się zaszczepić tak dużą liczbę osób w dniu dzisiejszym, ale również cieszę się z tego, że jest to kolejny sygnał dla tych, którzy jeszcze się wahają - skomentował zainteresowanie szczepionką wojewoda.

"To jedyna droga"

Dodał, że osoby, które były zaangażowane w przygotowanie punktu na Bankowym oraz ludzie, którzy przyszli się zaszczepić, pokazują, że "to jedyne rozwiązanie naszych problemów związanych z pandemią, że to jedyna droga, żeby wyplątać się ze wszystkich ograniczeń". - Zredukować zagrożenia zdrowotne dla każdego z nas, dla naszych bliskich, których kochamy, ale również, żeby skończyć ze wszystkimi ograniczeniami o charakterze społecznym, gospodarczym, żeby wrócić do normalnego życia – wskazał.

800 osób dziennie

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podkreślił jeszcze w piątek, że akcja ma charakter promocyjny i zachęcił warszawiaków do skorzystania z okazji. - Szczepienia są dobrą odpowiedzią na wszystkie problemy związane z epidemią, zarówno te zdrowotne, czyli zagrożenie zdrowia i życia obywateli, jak i gospodarcze. Niewątpliwie, jeżeli zaszczepimy się w większej liczbie, to uda się zdusić szybko pandemię. To jest jedyna droga, żeby jak najszybciej powrócić do normalności - powiedział.