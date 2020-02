Kolejarze planują nowe inwestycje. Dodatkowe tory do Piaseczna i połączenie z Konstancinem-Jeziorną

- Kolej aglomeracyjna w Warszawie zostanie rozbudowana - zapowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. We wtorek została podpisana umowa na opracowanie studium wykonalności dla dodatkowych torów z Warszawy do Piaseczna i Czachówka.

Studium dotyczy budowy dwóch dodatkowych, zelektryfikowanych torów aglomeracyjnych na około 20-kilometrowym odcinku od przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie - na styku ze stacją Warszawa Zachodnia - do stacji Piaseczno. Zostanie także przeanalizowana możliwość wydłużenia układu czterotorowego do stacji Czachówek Południowy.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dostrzegają potrzebę wzmocnienia linii wylotowych ze stolicy. Dodatkowe tory z Piaseczna do Warszawy zapewnią oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego i towarowego. To daje możliwość uruchomienia większej liczby połączeń - mówi Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Tory do Konstancina-Jeziorny

Jednotorowa linia kolejowa nr 937 łącząca Okęcie z Jeziorną powstała w 1935 roku, jako bocznica szlakowa do obsługi zakładów papierniczych. Kwestie remontu, budowy drugiego toru, elektryfikacji i wprowadzeniu tu ruchu pasażerskiego podnoszono już kilkukrotnie. W 2008 roku powstało już jedno studium na ten temat. Kilkukrotnie odbywały się też próbne przejazdy. Jednak jak do tej pory żadne działania, zmierzające do uruchomienia regularnych kursów pasażerskich na tej linii, nie zostały doprowadzone do skutku.