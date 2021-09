Garstka ludzi na spotkaniu w sprawie budowy tuneli kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego

Problematyczna łącznica

Przedstawione cztery warianty tuneli planowanej linii kolejowej nr 85 pokrywają się na znacznej długości, na niektórych odcinkach różnią się nieco geometrią. Zdaniem przedstawicieli firmy IDOM to, który wariant zostanie ostatecznie wybrany, nie będzie miało większego znaczenia dla mieszkańców. Jak zaznaczyli, drążenie tunelu metodą TBM (wykorzystywaną m.in. przy budowie metra) nie będzie miało również wpływu na infrastrukturę drogową w rejonie Włoch czy Ursusa. Według planów pociągi co CPK pojadą m.in. pod ulicami Dźwigową, 4 Czerwca 1989 roku oraz Gierdziejewskiego.

Więcej kłopotów może sprawić zaplanowana łącznica linii do CPK z linią kolejową nr 8, tak aby połączyć ze sobą port lotniczy w Baranowie oraz Lotnisko Chopina na Okęciu. Na odcinku od stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie do łącznika zaplanowanego już na terenie kolejowym Warszawy Głównej Towarowej, tunel będzie drążony częściowo pod zabudowaniami, co oznacza konieczność ich wyburzenia. Na prezentowanych mapach wariant tunelu łącznicy przebiega w obrębie ulic: Budki Szczęśliwickie, Poronińskiej, Czółenkowej, Patrolowej i Chylońskiej.

Garstka osób na spotkaniu konsultacyjnym

Jeszcze na początku września burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski wzywał przedstawicieli CPK do zorganizowania konsultacji dla mieszkańców osiedla Odolany, znajdującego się w sąsiedztwie planowanego tunelu. - Inwestycja, która to ma powstać za wiele lat nakładem gigantycznych środków finansowych już dzisiaj, na wiele lat przed powstaniem, wpływa na życie mieszkańców Odolan – mówił cytowany w komunikacie prasowym Strzałkowski.

Wariant inwestorski w przyszłym roku

W maju tego roku konsorcjum firm IDOM, Multiconsult, Transprojekt Gdański i Arcadis wybrano na wykonawcę STEŚ dla odcinka Kolei Dużych Prędkości pomiędzy Łodzią a Warszawą. W ramach STEŚ wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy - np. ruchowo-eksploatacyjne, techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską, mapy do celów projektowych. Podpisana z konsorcjum umowa opiewa na kwotę 24,7 mln złotych. Wykonawca na realizację zamówienia ma 10 miesięcy z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne pięć, ze względu na konieczność dostarczenia dokumentacji geologicznej i map do celów projektowych.

Na początku czerwca premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że po wybudowaniu tego odcinka Kolei Dużych Prędkości, z Łodzi do Warszawy dojedziemy w 45 minut. Z kolei spółka CPK zapowiada, że na 140-kilometrowym odcinku Warszawa – CPK – Łódź pociągi mają się rozpędzać do maksymalnie do 250 km/godz., z możliwością podniesienia prędkości w przyszłości do 350.