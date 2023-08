Wysiadała z autobusu, przytrzasnęły ją drzwi. 87-latka upadła na ulicę, ma obrażenia twarzy i ręki

Pasażerka autobusu została przytrzaśnięta przez drzwi przy wysiadaniu. Kobieta upadła na ulicę. - Kierowca autobusu był trzeźwy, zostanie przesłuchany dopiero w przyszłym tygodniu. Wcześniej musi zostać przesłuchana poszkodowana, ale na razie przebywa w szpitalu - podała we wtorek policja.

Do wypadku doszło przy przystanku Conrada na Bielanach. Stało się to w autobusie linii 116. Rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V Elwira Kozłowska przekazała, że ze wstępnych ustaleń wynika, że 87-letnia kobieta wychodząc z autobusu przewróciła się i wpadła na jezdnię między autobusem a krawężnikiem przystanku.

- Kobieta z obrażeniami twarzy i ręki została przewieziona do szpitala - powiedziała policjantka. - Chcemy przesłuchać poszkodowaną, ale póki co, jej stan zdrowia na to nie pozwala - dodała.