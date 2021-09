Kobieta zasłabła na ulicy. Do szpitala zawieźli ją strażacy

Nie tylko LPR, ale też strażacy wspierają pogotowie. Dziś przewieźli do szpitala kobietę, która zasłabła na Górczewskiej. Z powodu protestu ratowników medycznych są od kilku dni dysponowani nie tylko do pożarów i wypadków, ale też do sytuacji wymagających udzielania pierwszej pomocy. Takie działania są prowadzone w porozumieniu z dyspozytornią pogotowia ratunkowego.

Do interwencji na Górczewskiej doszło w piątek po południu. Strażacy zostali zadysponowani do kobiety po zasłabnięciu, bo w pobliżu nie było wolnych karetek ani śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Realizujemy działania w zakresie pierwszej pomocy ze względu na obecną sytuację - mówi Szymon Kisieliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, nawiązując do trwającego właśnie strajku ratowników medycznych. Dodaje też, że kobieta była przytomna, gdy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia. Przewieziono ją do szpitala karetką należącą do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej.