Przykleiła się do drzwi kancelarii Sejmu. "Nie zgadzamy się na bezczynność wobec katastrofy klimatycznej"

Kolejna czwartkowa akcja ruchu klimatycznego Extinction Rebellion. Tym razem aktywistka przykleiła się do szklanych drzwi prowadzących do kancelarii Sejmu.

Reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński dowiedział się, że do drzwi wejściowych jednego z sejmowych budynków przy Wiejskiej 1 przykleiła się kobieta. Z kolei reporter TVN24 Michał Tracz przekazał, że kobiety pilnuje policja, a na miejscu są również ratownicy medyczni i inni aktywiści.

Do akcji przyznali się aktywiści ruchu klimatycznego Extinction Rebellion. "Zablokowaliśmy wejście do kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zgadzamy się na bezczynności posłów i posłanek wobec katastrofy klimatycznej. Nie zgadzamy się na ignorowanie naszych żądań, w tym organizacji panelu obywatelskiego w sprawie powstrzymania katastrofy klimatycznej" - napisali na Facebooku. I zaapelowali do rządzących o podjęcie działań.