Została zaatakowana od tyłu. Upadła, krzyczała, wzywała pomocy

Upadła na chodnik, krzyczała

- Kobieta szczegółowo opowiedziała policjantom, co się wydarzyło. Z jej zeznań wynikało, że gdy szła wzdłuż budynku została zaatakowana od tyłu i upadła na ziemię. Napastnik szarpał ją. Kobieta mocno przyciskała do siebie torebkę i krzyczała, wzywając pomocy - przekazała w komunikacie kom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. - Spłoszony obecnością innych osób napastnik próbował uciekać. Jednak świadkowie ujęli go i przytrzymali do czasu przyjazdu wezwanego patrolu - dodała.