Zaśpiewali "oby nie sto lat", przynieśli kwiaty. Aktywiści świętowali rocznicę zamknięcia kładki

Grupa aktywistów zgromadziła się w sobotę w południe przy zamkniętej dokładnie rok temu kładce. Przeprawa jest zablokowana ze względu na zły stan techniczny. Mimo że to bardzo popularne wśród rowerzystów i spacerowiczów miejsce, od roku nawet nie rozpoczęto remontu.

- Mieli ze sobą tablicę informacyjną budowy, na której napisali między innymi, że maksymalna liczba pracowników na budowie wynosi zero. Przy informacji o dacie zakończenia budowy postawili znak nieskończoności - dodał.

Aktywiści przynieśli również tabliczkę z nową nazwą kładki "Mostek Nieudolności". - Wskazywali, że Most Łazienkowski odbudowano w osiem miesięcy, a na budowę tak niewielkiej inwestycji urzędnicy potrzebują ponad roku - relacjonował Zieliński.

Dlaczego kładka została zamknięta?

W roku 2019 wymieniono drewnianą nawierzchnię, a w maju 2021 naprawiono uszkodzoną skarpę oraz dostosowano niweletę chodnika od strony ulicy Grochowskiej do aktualnego poziomu mostku. Jednak, zdaniem dzielnicy, to nie wystarczyło aby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. "Posadowienie fundamentów mostku okazało się niestabilne, co spowodowało jego sukcesywne osiadanie i przechylanie się. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników zmuszeni byliśmy zamknąć przeprawę" - przekazał wkrótce po zamknięciu przeprawy rzecznik.