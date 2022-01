Powstanie kolejny most pieszo-rowerowy. Miasto szuka projektanta

Nad kanałem w Porcie Czerniakowskim powstanie nowy most. Zarząd Zieleni ogłosił przetarg na prace projektowe. Przeprawa będzie przeznaczona wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Urzędnicy zapowiadają, że inwestycja ma być gotowa do końca 2024 roku.

W poniedziałek urzędnicy poinformowali o ogłoszeniu przetargu na projekt nowego mostu pieszo-rowerowego. Znajdzie się on po południowej stronie mostu Łazienkowskiego (przed laty była tam drewniana kładka). Powstanie w ten sposób komunikacyjne połączenie zachodniego i wschodniego nabrzeża basenu portu. Dziś, aby dostać się na Cypel Czerniakowski, trzeba nadkładać drogi, wybierając przepust nad wejściem do portu (przy Płycie Desantu) lub ulicę Zaruskiego (na wysokości Kanału Piaseczyńskiego i pieszej kładki nad Wisłostradą). Nowa przeprawa ma być skomunikowana z kładką biegnącą pod mostem Łazienkowskim, która dziś urywa się przed Wisłostradą.

Generalnie most będzie przeznaczony dla pieszych i rowerzystów, ale ma być dostosowany do tego, by w razie potrzeby mogły przejechać po nim pojazdy służb.

W ramach inwestycji, nadzorowanej przez Zarząd Zieleni, powstanie także nowa droga, którą będzie można dostać się z Wisłostrady na zachodnie nabrzeże portu. Umożliwi to dojazd do zimowiska dla łodzi i obsługę technicznej części portu, gdzie pojawią się miejsca postojowe. Dziś panuje tam prowizorka, teren ogrodzony tymczasowym ogrodzeniem .

Poprawić komunikację wokół Portu Czerniakowskiego

Po wschodniej stronie nabrzeża (między basenem portu a Wisłą) funkcjonuje ośrodek sportowy z kortami do tenisa, squasha czy boiskami do siatkówki plażowej.

Na 2022 rok zapowiadają otwarcie Przystani Warszawa

Jeszcze w tym roku na Cyplu Czerniakowskim mają wreszcie zostać oddane do użytku rozrzucone wśród drzew pawilony Przystani Warszawa. Do ich budowy wykorzystano materiały z dawnych baraków straży miejskiej (pierwotnie planowano, że to one zostaną przeniesione w całości, ale nie pozwolił na to ich stan). Od kilku lat wyglądają na gotowe, ale jak informowaliśmy w ubiegłym roku, że inwestycja wciąż nie uzyskała pozwolenia na użytkowanie, ponieważ nadzór budowlany i inspekcja sanitarna zgłaszały liczne zastrzeżenia.