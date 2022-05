Kładka nad Warszawą Główną wciąż niedostępna. Wykonawca dostał jeszcze jedno zadanie

Kolejarze czekają na pozwolenie na użytkowanie nowej kładki przy stacji Warszawa Główna. Opóźniona inwestycja jest już gotowa, ale drogowcy mają zastrzeżenia do jej powiązań z istniejącą infrastrukturą. Oczekują, że wykonawca zbuduje nową zebrę na ulicy Kolejowej.

Ważąca 276 ton stalowa kładka, która ma ułatwić mieszkańcom Woli i Ochoty dostęp do peronów stacji Warszawa Główna, a także ułatwić komunikację między dzielnicami, pojawiła się w swoim docelowym miejscu pod koniec maja ubiegłego roku. Piesi zyskają dzięki niej łącznik między Alejami Jerozolimskimi a ulicą Kolejową. Kładka znajduje się po zachodniej stronie stacji kolejowej. Wykonawcy nie udało się jej otworzyć w momencie oddawania do użytku zmodernizowanych peronów. Kilkukrotnie przekładano też jej termin ukończenia. Najpierw była mowa o sierpniu 2021 roku, później kolejarze zapowiadali, że będzie gotowa do końca roku.