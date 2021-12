Rozpadającą się kładkę na Rakowcu zamknęli pięć lat temu. Trzecie podejście do rozbiórki

W połowie maja opisywaliśmy, że doszło tam do śmiertelnego wypadku. Pociąg śmiertelnie potrącił 40-letniego mężczyznę, który - jak wynikało z ustaleń PKP - wtargnął "w niedozwolonym miejscu". "Wypadek wydarzył się w miejscu, gdzie stoją ruiny kładki. Wybudowanie nowej lub remont istniejącej konstrukcji nie udaje się od wielu lat. Nie udało się też skutecznie zabezpieczyć nielegalnego przejścia. Indolencja władzy zbiera kolejne ofiary" - krytykowało wówczas Zielone Mazowsze.

Wykonawca nie przystąpił do prac

Jak opisał, z ruchu została wyłączona pod koniec 2016 roku. Wtedy też zdecydowano, że zostanie rozebrana. - Jako że kładka nie prowadzi na perony, nie służy pasażerom kolei, a mieszkańcom, to w opinii PKP S.A. kwestia ewentualnej odbudowy tego obiektu leży po stronie władz dzielnicy - przyznał Stilger.

- Na początku września zatwierdzony został także specjalny regulamin prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania rozbiórki kładki, co zostało zaplanowane na czwarty kwartał bieżącego roku. Niestety, mimo wezwań ze strony PKP S.A., wybrany w postępowaniu wykonawca nie przystąpił do realizacji prac, w związku z czym spółka została zmuszona do wypowiedzenia umowy – przekazał nam rzecznik.