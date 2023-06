Budowa kładki na Wiśle. Potężny dźwig przenosi elementy płyty mostu

Kładka, którą drogowcy budują na Wiśle, nabiera kształtów. Zarząd Dróg Miejskich mówi o montażu kolejnych elementów i zapewnia: prace idą zgodnie z planem. Wkrótce dźwig przenoszący elementy płyty mostu zostanie zdemontowany, a to oznacza, że tymczasowo zamknięte zostanie przejście wzdłuż Bulwarów Wiślanych.

Wkrótce demontaż potężnego dźwigu

- We wtorek zamontowano element konstrukcji płyty mostu od strony Bulwarów. Dziś (w czwartek - red.) jest montowany kolejny. To dość precyzyjne operacje, choć stalowe elementy, na które jest podzielona płyta mostu, są potężne - ten montowany we wtorek miał 31 metrów długości, dwa metry wysokości i siedem metrów szerokości. Zwykle najpierw na lądzie są zespalane z mniejszych fragmentów, potem za pomocą dźwigu przenoszone na podpory tymczasowe i tam scalane z wcześniej montowanymi fragmentami - wyjaśnia Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM. - Wykonawca montuje je z obu stron przeprawy. W przyszłym tygodniu ma w planach montowanie kolejnego fragmentu od strony Pragi, a na początku lipca jeszcze kolejnego od strony Bulwarów - dodaje.