"Likwidacja lub chociażby ograniczenie możliwości działania kina to zamach na kulturę"

Artyści w obronie Atlantica

"Przez 90 lat kino przyzwyczaiło publiczność do ambitnego repertuaru, wychowując w sztuce kolejne pokolenia. Dla twórców to gościnna przestrzeń wymiany myśli, doświadczeń, dzielenia się dorobkiem" - zaznaczono. Dalej przedstawiciele Gildii Reżyserów Polskich podkreślają, że to miejsce ważne i szczególne tak samo dla filmowców, jak i dla widzów, którzy oprócz seansów filmowych, mają szansę uczestniczyć w "organizowanych na najwyższym, światowym poziomie" spotkaniach autorskich czy benefisach.

Nieistniejące kina

Max Film jest spółką należącą do samorządu województwa mazowieckiego, którą powołano, by zarządzać małymi kinami w kilku miastach. Obawy o przyszłość Atlantica wzbudza fakt, że przed laty należące do spółki kina Syrena, Wars, Sawa, Ochota, 1 Maja zostały zlikwidowane. Jednocześnie, jak przypomina "Gazeta Stołeczna", kino Relax trafiło w ręce dewelopera i dopiero po dekadzie powróciła do niego działalność kulturalna, wznowiona w ramach sceny teatralnej. Z kolei na miejscu kina Skarpa powstała luksusowa kamienica. Początkowo miała się w niej mieścić sala kinowa, ale nic z tego nie wyszło.