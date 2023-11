"Kingsajz dla każdego". Rusza festiwal "Niewinni Czarodzieje"

- Festiwal jest skierowany do wszystkich, do tych którzy w Warszawie się urodzili i wychowali oraz do tych, którzy przyjechali do Warszawy i kochają to miasto, a także do osób, którzy chcą się dowiedzieć na czym polega duch Warszawy – powiedział na konferencji szef Instytutu Stefana Starzyńskiego i wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Dariusz Gawin.