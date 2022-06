Kilku chirurgów ze Szpitala Praskiego złożyło wypowiedzenia

"Niespełnione oczekiwania finansowe"

Podkreśliła, że bezpieczeństwo pacjentów Szpitala Praskiego jest niezagrożone. - Braki na rynku medycznym pokazują, że często następuje relokacja do sąsiednich czy zaprzyjaźnionych szpitali. My dbamy o to, aby między naszymi miejskimi szpitalami do takich sytuacji nie dochodziło. Jeżeli medycy przenoszą z jednego miejskiego szpitala do drugiego, to prezesi tych placówek informują siebie o tym. Dzieje się to w uzgodnieniu - powiedziała Kaznowska. Chirurdzy, którzy opuścili Szpital Praski, mają już inne zatrudnienie. Kaznowska nie chciała zdradzić gdzie. Powiedziała jedynie, że przeszli "do zaprzyjaźnionego szpitala, ale nie w ramach miejskiej struktury".