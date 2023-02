"To pierwszy taki transport". Do Ukrainy pojechały warszawskie tramwaje

Warszawskie tramwaje trafią do miasta Konotop. 23 wagony serii 150N wycofywane z ruchu w stolicy Polski drugie życie zyskają w Ukrainie. W środę sześć z nich wyruszyło już w drogę. W sumie 23 wagony powinny w półtora tygodnia dojechać do celu. Jak podkreśla rzecznik Tramwajów Warszawskich, jest to pierwszy taki transport. Wcześniej Warszawa przekazała Ukrainie m.in. autobusy, wagony metra, maszyny budowlane.

- To pierwszy taki transport na Wschód. Wysokopodłogowe stopiątki serii 105N to tramwaje, do których wchodzi się po schodkach. Jeszcze kilka tygodni temu jeździły ulicami Warszawy, ale obecnie są wycofywane w związku z dostawami niskopodłogowych tramwajów - powiedział rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

O pomoc do Tramwajów Warszawskich zwrócił się Artem Semenikhin – mer miasta Konotop. Tramwaje przeznaczone dla Konotopu oglądał 8 lutego podczas wizyty w Warszawie. W sumie do przekazania wytypowano 23 wagony.

Do Ukrainy trafią warszawskie tramwaje

Wagony przygotowane do podróży

Pojazdy były sukcesywnie odstawiane na tramwajowy plac załadunkowy przy ulicy Obozowej, gdzie czekały na transport do Konotopu. - W środę wyjechało sześć wagonów. Wcześniej zdemontowano w nich hamulce szynowe oraz pantografy. Lawety, które są z Wołynia, muszą dojechać na miejsce z taborem, kierowcy odpoczną i będą wracać do Polski. Cała operacja powinna zająć do 1,5 tygodnia maksymalnie - wyjaśnił Dutkiewicz.

Zanim jednak wagony 105N zasilą tamtejszy tabor, zostaną – już w Ukrainie – przebudowane, by móc jeździć po szynach o rozstawie 1520 mm (szyny w Warszawie mają rozstaw 1435 mm).

Konotop leży w obwodzie sumskim, w północno-wschodniej Ukrainie. Miasto jest zamieszkiwane przez około 85 tysięcy osób. Tramwaje kursują tam od 1949 roku, a długość sieci z trzema liniami wynosi 28,7 kilometra. Po mieście kursuje tylko kilka tramwajów wyprodukowanych w latach 80. w ZSRR i Czechosłowacji. Jak wskazuje ratusz w komunikacie, w ramach podziękowania Konotop przemianował jedną z ulic na Warszawską.

Do Ukrainy trafią warszawskie tramwaje

Do Ukrainy trafiły już autobusy i wagony metra

Jak wskazuje ratusz, stołeczne przedsiębiorstwa już wcześniej wspierały ukraińskich partnerów. Tramwaje Warszawskie oddały do Iwano-Frankiwska dwa wozy do naprawy sieci trakcyjnej. Z kolei Miejskie Zakłady Autobusowe wysłały do Mikołajowa pięć przegubowych Solarisów. Wyremontowane pojazdy – ambulans neonatologiczny i śmieciarkę – przekazało też stołeczne MPO.

Również Metro Warszawskie nawiązało współpracę z Kijowem. Do stolicy Ukrainy trafi 60 starych wagonów rosyjskich serii 81, które są wycofywane w związku z dostawami nowoczesnych pociągów Skoda Varsovia.

W ramach pomocy humanitarnej miasto Konotop otrzymało od Warszawy 9 pojazdów, które wcześniej użytkował Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Do ukraińskiego samorządu trafiły 2 samochody ciężarowe, naczepa oraz 6 maszyn budowlanych: równiarki, koparko-ładowarka, koparko-spycharka i ładowarki. Miasto otrzyma też samochód osobowy, który wcześniej należał do stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta.

Pięć autobusów MZA dla Ukrainy

