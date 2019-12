"Kikira" zastrzelono w szpitalu. Oskarżeni o zbrodnię sprzed 19 lat uniewinnieni

Zastrzelony w szpitalu

Andrzej Cz. ps. Kikir był przywódcą gangu z podwarszawskich Marek. Komuś jednak zaczął przeszkadzać. W nocy z 23 na 24 września bmw, którym wracał z żoną do domu krajową "ósemką", zostało ostrzelane. "Kikir" został poważnie ranny, ale przeżył. Nie na długo.

Według prokuratury Adam S. kierował samochodem, z którego strzelano do "Kikira" na trasie Wyszków-Warszawa. Za spust mieli wówczas pociągać Jerzy B. oraz Albert P. ps. "Alik". Ten ostatni zginął pół roku później. Też został zastrzelony.

Ale to ważna postać w tej historii, bo to właśnie "Alik", namówiony przez "Jurija", "Ćwiarę", "Muła" i jeszcze dwóch innych nieżyjących już gangsterów, miał pójść do szpitala i zastrzelić "Kikira". Tak przynajmniej twierdziła prokuratura,