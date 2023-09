Kierowca gwałtownie zahamował, pasażer rozbił głową szybę 

Do zdarzenia doszło o godzinie 11.45 na ulicy Łopuszańskiej. - Z pierwszych informacji wynika, że kierowca autobusu linii 189 z niewyjaśnionych przyczyn gwałtowanie zahamował - powiedziała Ewa Kołdys z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. Jak dodała, w wyniku tego zdarzenia jeden z pasażerów przewrócił się i głową zbił szybę. - Został przewieziony do szpitala w stanie niezagrażającym życiu - opisała. Zaznaczyła, że na miejscu ratownicy medyczni opatrywali też innego pasażera, ostatecznie jednak nie przewieźli go do szpitala. - Kierowca autobusu był trzeźwy - przekazała.