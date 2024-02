Kierowca ciężarówki zahaczył o metalową konstrukcję na S8

- Ciężarówka zahaczyła rozłożonym HDS-em, zwanym potocznie dźwigiem, o konstrukcję, na której przymocowane były kamery i urządzenia pomiarowe. Do zdarzenia doszło na wysokości centrum handlowego przy Trasie Toruńskiej, w stronę Marek, na trasie lokalnej. To już trasa zjazdowa do centrum - przekazał nam starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej. Jak dodał, ruch w momencie działań strażaków był całkowicie zablokowany. - Z uwagi na to, że konstrukcja leżała na ziemi - zaznaczył starszy kapitan Kapczyński.