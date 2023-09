Kierowca autobusu staranował przystanek. "Prawdopodobnie zasłabł za kierownicą"

Kierowca autobusu miejskiego zjechał w zatokę, po czym staranował wiatę przystankową. Jak podała policja, mężczyzna prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Został przewieziony do szpitala. Wiata jest całkowicie zniszczona.

Kierowca autobusu zasłabł?

- Kierowca był trzeźwy, został przewieziony do szpitala, w celu przeprowadzenia dodatkowych badań. Będzie przebadany pod kątem substancji psychoaktywnych we krwi. Będzie to przedmiotem ustaleń - dodał policjant.