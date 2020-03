Trzaskowski: kierowca autobusu zakażony koronawirusem

- Kierowców i motorniczych jest coraz mniej, a dotarła do nas też informacja, że mamy jednego kierowcę zakażonego koronawirusem - poinformował na piątkowej konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ocenił też, że od wielu dni sytuacja w komunikacji miejskiej "wygląda dobrze". - Mamy takie linie, które jeżdżą tak naprawdę puste, a my wysyłamy autobusy tam, gdzie są absolutnie konieczne - mówił. Zaznaczył, że pojawia się jednak problem z pracownikami: kierowcami oraz motorniczymi. - Jest ich coraz mniej. Dosłownie kilkanaście minut temu dotarła do nas informacja, że mamy jednego kierowcę, który jest zakażony koronawirusem - poinformował prezydent.

Sanepid został powiadomiony, teraz oceniamy, czy to oznacza, że jakaś część kierowców musi iść na kwarantannę. Ale to są te problemy, z którymi się codziennie borykamy. Stąd konieczna jest elastyczność - zwrócił uwagę.

Oklejone siedzenia

- Staramy się też oklejać co drugie miejsca, żebym jasne było to, że chcemy, żeby warszawiaków w autobusach czy tramwajach było mniej - dodał prezydent.

Rozporządzenie ministra

Najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia nałożyło ograniczenia na komunikację miejską. Od środy w pojeździe może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących. Drastycznie obniża to liczbę tych, którzy mogą wejść do autobusu, tramwaju czy pociągu metra. Już czwartkowy poranek pokazał, że choć przywrócono powszedni rozkład jazdy, część pasażerów miała problemy z dotarciem do pracy.