Miała zielone światło na przejściu, zginęła. Kierowca autobusu miejskiego stanie przed sądem

czytaj dalej

Jeden rozpędził swój samochód do 200 kilometrów na godzinę, drugi do 203. Obaj kierowcy dostali mandaty w wysokości 2500 złotych. Do ich konta policjanci dopisali również 15 punktów karnych. Choć od wypadku na A1, w którym rodzina spłonęła w aucie uderzona przez jadącego z prędkością ponad 250 km/h, minęło tylko kilkanaście dni – potencjalnych zabójców na drogach wciąż nie brakuje.